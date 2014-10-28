За добу російські війська та бойовики близько 40 разів обстріляли сили АТО - Тимчук

За минулу добу російсько-терористичні війська активізувалися. Зокрема, збільшилася кількість обстрілів на Донецькому, Маріупольському і Дебальцевському напрямках - відповідно 13, 10 і 11 вогневих ударів.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Всього російсько-терористичні війська здійснили близько 40 обстрілів позицій сил АТО", - зазначив він.

Стрільба з позиціями українських військ велася з усіх видів озброєнь, наданих бойовикам Російською Федерацією: стрілецької зброї, РПГ, мінометів, артилерії, танків і РСЗВ.

Також зафіксовано 2 зіткнення сил АТО з російсько-терористичними військами: в районі н.п. Талаківка та поблизу н.п. Красногорівка. Атаки супротивника відбиті.