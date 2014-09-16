Війська РФ і бойовики активізували диверсійні і провокаційні дії в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Діяльність силових підрозділів України спрямована на реалізацію режиму припинення вогню, який встановлено з 18:00 05 вересня 2014 р. Натомість з боку терористів та російських військових активізувалися обстріли позицій сил АТО, диверсійні та провокаційні дії», - зазначив він.Читайте такожДля затримання дезертирів війська РФ на Донбасі створюють військові комендатури - експерт

За його словами, «у Донецькій області обстрілів зазнали Авдіївка, Ждановка, Нижня Кринка, Тоненьке, Славне, Попасна, Оленівка, Майорське, Верхньоторецьке, Дебальцеве, Малоорлівка, Мар’їнка, Комишуваха, Криничне, Путепровід, Гранітне, Рідкодуб, аеропорт Донецька, курган Гостра Могила. У Луганській області – Станиця Луганська, Донецький, Міус, Центральний, Щастя, Чорнухіне, Золоте».