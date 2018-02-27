Поліція порушила справу через "побиття правоохоронців" під Радою
Слідчий відділ Печерского управління поліції вніс до ЄРДР інформацію щодо сутичок між правоохоронцями та мітингувальниками під Верховною Радою. Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Читайте такожСитуація біля ВР: до наметового містечка під’їхали дві "швидкі", біля Ради лежать десятки шинЯк повідомляє прес-служба поліції Києва, на даний час встановлено, що в результаті подій біля Верховної Ради постраждало 14 поліцейських.У потерпілих травми різного ступеню тяжкості - лікарі діагностували у них перелом ключиці, щелепи, носа та численні гематоми.
Зазначається також, що внаслідок інциденту 9 осіб доставили до територіального управління поліції.
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.
Як повідомлялося, 27 лютого біля парламенту відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від паркану, встановленого біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Повідомлялося також, що невідомий кинув у бік парламенту кілька "коктейлів Молотова", які розбилися поруч з розкладеними шинами.
Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко раніше заявив, що під час сутичок під Верховною Радою постраждали 13 поліцейських.