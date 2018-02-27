Поліція порушила справу через "побиття правоохоронців" під Радою

Наразі відомо, що у сутичках з мітингувальниками постраждали 14 поліцейських.

Слідчий відділ Печерского управління поліції вніс до ЄРДР інформацію щодо сутичок між правоохоронцями та мітингувальниками під Верховною Радою. Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Читайте такожСитуація біля ВР: до наметового містечка під’їхали дві "швидкі", біля Ради лежать десятки шинЯк повідомляє прес-служба поліції Києва, на даний час встановлено, що в результаті подій біля Верховної Ради постраждало 14 поліцейських.У потерпілих травми різного ступеню тяжкості - лікарі діагностували у них перелом ключиці, щелепи, носа та численні гематоми.

Зазначається також, що внаслідок інциденту 9 осіб доставили до територіального управління поліції.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Як повідомлялося, 27 лютого біля парламенту відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від паркану, встановленого біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Повідомлялося також, що невідомий кинув у бік парламенту кілька "коктейлів Молотова", які розбилися поруч з розкладеними шинами.

Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко раніше заявив, що під час сутичок під Верховною Радою постраждали 13 поліцейських.