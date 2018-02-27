Внаслідок сутичок біля ВР постраждали 13 поліцейських: у МВС назвали причину інциденту (фоторепортаж)

13:55, 27 лютого 2018
Інциденти
1805 0
У МВС не уточнили, чи є поранені серед мітингувальників / фото УНІАН

Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявляє, що під час сутичок під Верховною Радою постраждали 13 поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Шевченка, 13 поліцейських «отримали поранення різного ступеню важкості».

Читайте також"Там крові багато. Їх били палками, випускали газ": нардеп заявив, що під Радою побили багато мітингувальників (відео)

Водночас він не уточнив, чи є поранені серед мітингувальників.

Шевченко зауважив, що поліція з’ясовує особи затриманих, а також мету їхнього перебування біля парламенту.

На прохання прокоментувати заяви деяких народних депутатів, що під ВР сталась провокація влади з метою знесення наметового містечка, Шевченко заявив: «Якби було бажання демонтувати це містечко, то це давним-давно було б зроблено. Саме тому, що право на мирний протест є священним і вистражданим на двох Майданах, саме тому сам факт перебування їхній тут не є протизаконним, а протизаконними є їхні дії, коли вони починають порушувати громадський порядок і публічну безпеку».

За його словами, оскільки вже є гіркий досвід під стінами парламенту, коли загинули нацгвардійці, поліція реагуватиме «на порушення закону – на кидання шин, на кидання каміння, пляшок із запалювальною сумішшю».

Як наголосив речник МВС, за версію правоохоронців, сутички почалися через те, що мітингувальники намагалися запалити шини, а поліцейські почали цьому перешкоджати. У відповідь на дії правоохоронців мітингувальники стали «кидати каміння, а також пляшки із запалювальною сумішшю».

Шевченко повідомив, що біля ВР працює слідчо-оперативна група, яка документує вилучення всіх «доказів цієї сутички, за фактом якої буде внесено провадження, скоріш за все, за ст. 296 «Хуліганство» для початку, а потім, залежно від того, які будуть зібрані докази, може бути перекваліфіковано на іншу статтю».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#сутички під Радою