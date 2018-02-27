Внаслідок сутичок біля ВР постраждали 13 поліцейських: у МВС назвали причину інциденту (фоторепортаж)

За словами речника МВС, поліція реагуватиме «на кидання шин, на кидання каміння, пляшок із запалювальною сумішшю».

Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявляє, що під час сутичок під Верховною Радою постраждали 13 поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Шевченка, 13 поліцейських «отримали поранення різного ступеню важкості».

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Водночас він не уточнив, чи є поранені серед мітингувальників.

Шевченко зауважив, що поліція з’ясовує особи затриманих, а також мету їхнього перебування біля парламенту.

На прохання прокоментувати заяви деяких народних депутатів, що під ВР сталась провокація влади з метою знесення наметового містечка, Шевченко заявив: «Якби було бажання демонтувати це містечко, то це давним-давно було б зроблено. Саме тому, що право на мирний протест є священним і вистражданим на двох Майданах, саме тому сам факт перебування їхній тут не є протизаконним, а протизаконними є їхні дії, коли вони починають порушувати громадський порядок і публічну безпеку».

За його словами, оскільки вже є гіркий досвід під стінами парламенту, коли загинули нацгвардійці, поліція реагуватиме «на порушення закону – на кидання шин, на кидання каміння, пляшок із запалювальною сумішшю».

Як наголосив речник МВС, за версію правоохоронців, сутички почалися через те, що мітингувальники намагалися запалити шини, а поліцейські почали цьому перешкоджати. У відповідь на дії правоохоронців мітингувальники стали «кидати каміння, а також пляшки із запалювальною сумішшю».

Шевченко повідомив, що біля ВР працює слідчо-оперативна група, яка документує вилучення всіх «доказів цієї сутички, за фактом якої буде внесено провадження, скоріш за все, за ст. 296 «Хуліганство» для початку, а потім, залежно від того, які будуть зібрані докази, може бути перекваліфіковано на іншу статтю».