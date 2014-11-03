У Львові через різке потепління зупинили опалювальний сезон

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Як повідомили у "Львівтеплоенерго", у зв'язку з підвищенням температури зовнішнього повітря, починаючи із завтрашнього дня, 4 листопада, подачу опалення буде призупинено", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що під час минулого опалювального сезону протягом осені три рази повністю відключалася подача опалення в зв'язку з підвищенням температури.

"У цьому році ми також готові повністю призупинити подачу опалення і відновити його, коли температура знизиться", - відзначили в мерії.

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Повідомляється, що призупинення подачі опалення дозволить уникнути нераціонального споживання газу, а значить, економити газ.

Зараз у Львові +13 градусів, по інформації Гідрометцентру. Згідно с прогнозом, температура у +13-+15 градусів вище нуля буде зберігатися щонайменше до кінця тижня.

Нагадаємо, опалювальний сезон розпочався у Львові 22 жовтня.