Помер відомий український режисер

З 2016 року Олександр Павловський знімав короткометражні фільми для Дитячого гумористичного кіножурналу «Єралаш».

Радянський і український режисер, актор і сценарист Олександр Павловський помер від інфаркту на 71-му році життя. З початку 2000-х жив і працював у Москві.

Про це йдеться на сайті Союзу кінематографістів РФ.

"16 березня 2018 року на 71-му році життя не стало нашого друга і колеги — члена Союзу кінематографістів Росії, режисера ігрового кіно Павловського Олександра Ілліча", - сказано в повідомленні.

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Олександр Павловський — радянський і український актор, кінорежисер, сценарист, член Спілки кінематографістів України. З 1972 року до середини 1990-х років — штатний режисер Одеської кіностудії. З 2000 року працював на різних студіях р. Москви.

Павловський отримав популярність завдяки таким роботам, як "Щасливий Кукушкін", "Депутатська година", "Дитина до листопада", "Атлантида", "У ритмі танго".

Також зняв ігрові фільми і телевізійні серіали, в тому числі " "Ар-хі-ме-ди!", "Зелений фургон", "На вістрі меча", "Світла особистість", "Земський доктор".

З 2016 року знімав короткометражні фільми для Дитячого гумористичного кіножурналу «Єралаш».

Як повідомляв УНІАН, у Москві помер режисер, актор, художній керівник МХТ імені Чехова Олег Табаков. Артистові було 82 роки.