Помер відомий актор Олег Табаков

Народному артисту СРСР Олегу Табакову було 82 роки.

У Москві помер режисер, актор, художній керівник МХТ імені Чехова Олег Табаков. Артистові було 82 роки.

Медики кілька місяців боролися за його життя. В останні хвилини сім'я була поруч з артистом, передають "Дни.ру".

Табаков був госпіталізований вдень 27 листопада 2017 року. Артист прийшов на плановий прийом до стоматолога, звідки був терміново доставлений у реанімацію. Як розповіли в театрі "Табакерка", акторові у приватній столичній клініці ставили імплантати.

Пізніше стало відомо, що у Табакова діагностували сепсис. Як артист отримав зараження крові, не уточнювалося.

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У перших числах січня 2018 року у Табакова спостерігалася позитивна динаміка. Повідомлялося, що артист реагував на огляд й пред'являв скарги на помірний біль у ділянці легенів, де був встановлений дренаж. За словами медиків, актор орієнтувався в просторі і часі. Але поліпшення виявилися тимчасовими.

30 січня в ЗМІ поширилася тривожна інформація про стан Табакова. Говорили, що в артиста почалися судоми і, ймовірно, відмовляє головний мозок. 12 березня Олег Табаков помер.

Табаков відомий за фільмами «Війна і мир», «Сімнадцять миттєвостей весни», «Дванадцять стільців», «Д'артаньян і три мушкетери», «Кілька днів з життя Обломова», «Москва сльозам не вірить», «Людина з бульвару Капуцинів». Артист також працював художнім керівником МХТ імені Чехова і «Табакерки».