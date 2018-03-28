Джамала народила первістка
09:40, 28 березня 2018Суспільство
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34-річна співачка народила хлопчика.
Артистка подарувала своєму чоловікові Бекиру Сулейманову сина / Instagram
Українська співачка і тренер шоу "Голос країни" Джамала народила первістка. Малюк з'явився на світ у вівторок, 27 березня, а про його народження артистка повідомила сьогодні.
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Радісну звістку новоспечена мама повідомила на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця також назвала стать малюка і його ім'я. Так, артистка подарувала своєму чоловікові Бекиру Сулейманову сина.
"Наш маленький принц. Моя найкраща пісня. Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов", - написала Джамала.
Як повідомляв УНІАН, у наступному місяці починаються прямі ефіри "Голосу", де Джамала є тренером. В декрет співачка йти не планує.
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