34-річна співачка народила хлопчика.

Українська співачка і тренер шоу "Голос країни" Джамала народила первістка. Малюк з'явився на світ у вівторок, 27 березня, а про його народження артистка повідомила сьогодні.

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Радісну звістку новоспечена мама повідомила на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця також назвала стать малюка і його ім'я. Так, артистка подарувала своєму чоловікові Бекиру Сулейманову сина.

"Наш маленький принц. Моя найкраща пісня. Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов", - написала Джамала.

Як повідомляв УНІАН, у наступному місяці починаються прямі ефіри "Голосу", де Джамала є тренером. В декрет співачка йти не планує.