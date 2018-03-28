Джамала народила первістка

09:40, 28 березня 2018
Суспільство
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Instagram

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Радісну звістку новоспечена мама повідомила на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця також назвала стать малюка і його ім'я. Так, артистка подарувала своєму чоловікові Бекиру Сулейманову сина.

"Наш маленький принц. Моя найкраща пісня. Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов", - написала Джамала.

Як повідомляв УНІАН, у наступному місяці починаються прямі ефіри "Голосу", де Джамала є тренером. В декрет співачка йти не планує.

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Теги: #дитина#Джамала