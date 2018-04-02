"Ложь" Аліни Гросу в ліжку з топ-моделлю ледь не обернулася драмою (відео)

Зйомки нового кліпу української співачки було випробуванням не тільки температурою до мінус 20, але і психологічним тиском від коханої людини.

Аліна Гросу представляє свою нову відеороботу на композицію "Ложь". Зйомки кліпу на новий сингл співачки проходили в екстремальних умовах.

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Для неї це було випробуванням не тільки температурою до мінус 20, але і психологічним тиском від коханої людини, який не міг спокійно дивитися на Аліну в обіймах іншого чоловіка і на емоції від побаченого хотів розірвати заручини. Головну чоловічу роль у кліпі зіграв переможець реаліті-проекту "Топ-модель по-українськи", - Самвел Туманян.

Аліна: "Це були незвичайні і зворушливі зйомки, які наповнені ніжністю і болем. Я готова до роботи в будь-яких умовах, якщо я включаюся в творчий процес, але не готова до тиску з боку стосунків, де головне довіра і любов".