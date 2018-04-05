Великдень 2018: що має бути у святковому кошику для освячення (відео)

Уже за кілька днів православні християни святкуватимуть Великдень.

8 квітня віряни рано-вранці вирушать до церкви освячувати кошик з продуктами. Головні продукти свята: паска, крашанки й писанки, шинка, ковбаса. Проте у багатьох регіонах України кладуть ще: сир, масло, сіль і хрін. Читайте такожЧистий четвер: як готуватися до Великодня - прикмети і традиції Священники запевняють, на Пасху не варто освячувати побутові предмети, гроші і спиртне.

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