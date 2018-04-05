Великдень 2018: що має бути у святковому кошику для освячення (відео)
15:50, 05 квітня 2018Суспільство
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Уже за кілька днів православні християни святкуватимуть Великдень.
Що має бути у святковому кошику для освячення
8 квітня віряни рано-вранці вирушать до церкви освячувати кошик з продуктами.
Головні продукти свята: паска, крашанки й писанки, шинка, ковбаса. Проте у багатьох регіонах України кладуть ще: сир, масло, сіль і хрін.
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Новина в сюжеті: Великдень 2018