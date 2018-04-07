До Києва прибуває літак з Благодатним вогнем (відео)
20:01, 07 квітня 2018Суспільство
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Зустрічати літак з Благодатним вогнем до "Борисполя" приїхали не лише журналісти, а й віряни.
Ілюстрація \ REUTERS
У Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. До Києва він прибуде близько восьмої вечора. Наразі літак пролітає біля Білої Церкви на Київщині.
У аеропорту "Бориспіль" на нього чекають представники ЗМІ. Крім журналістів вогонь приїхали зустрічати віряни, які тримають в руках лампадки, щоб понести цей вогонь до своїх домівок, йдеться у сюжеті ТСН.
До Києва наближається літак із Благодатним вогнем
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