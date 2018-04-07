До Києва прибуває літак з Благодатним вогнем (відео)

20:01, 07 квітня 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

У аеропорту "Бориспіль" на нього чекають представники ЗМІ. Крім журналістів вогонь приїхали зустрічати віряни, які тримають в руках лампадки, щоб понести цей вогонь до своїх домівок, йдеться у сюжеті ТСН.

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #Великдень#Благодатний вогонь