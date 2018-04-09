У центрі Житомира відбулося святкування «Поливаного понеділка»

Учасникам роздавали спеціальний одяг - водонепроникні плащі та шапочки.

У Житомирі містяни взяли участь у святкуванні «Поливаного понеділка».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 9 квітня, у другий день святкування Великодня, так званий Поливаний або Обливаний понеділок, на центральній вулиці Житомира - Михайлівській - стартували водні розваги.

"Поливання" тривало з 12.00 до 14.00 години. Для цього у центрі святково прикрашеної Михайлівської було облаштовано спеціальну водну зону. Задля комфорту учасників організатори свята облаштували спеціальні майданчики із зонами доступу до води та встановили намети, де люди мали змогу переодягнутися та зігрітися. Учасникам роздавали спеціальний одяг - водонепроникні плащі та шапочки. За святкуванням спостерігали сотні житомирян, які родинами прогулювалися центром міста та фотографувалися. За порядком стежили працівники поліції.

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Діти та молодь обливалися водою, також охочі могли пообливати один одного.

Як розповіли журналістам організатори заходу, він спрямований на розвиток культури та збереження традицій. У Житомирі це свято проходило втретє. Святкування Великодня у місті триває.

Для цього з нагоди великодніх свят на Михайлівській торгують народні майстри та виставлено авторські писанки, виготовлені дітьми, учнями та вихованцями дошкільних позашкільних і загальноосвітніх установ Житомира.

Вчора на Михайлівській оголосили переможців конкурсу авторської писанки, які отримають спеціальний подарунок - поїздку в Коломию, де розташований музей «Писанка».