Євробачення-2018: учасники другого півфіналу, Melovin закриє конкурс (відео)

У другому півфіналі Євробачення 2018 виступлять представники 18 країн, включаючи Україну. Melovin виступить останнім - під номером 18.

Другий півфінал Євробачення стартує вже сьогодні, 10 травня, в столиці Португалії Лісабоні. На конкурсі будуть заявлені учасники з 18 країн, в тому числі і представник від України Melovin.

Згідно з результатами жеребкування, вони виступлять в такому порядку:

Норвегія. Олександр Рибак – that's How You Write А Song

Олександр Рибак вже брав участь в Євробаченні 2009 і здобув перемогу з піснею Fairytale. Цього року співак виконає пісню під назвою that's How You Write Song.

2. Румунія - The Humans "Goodbye"

Румунію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представлять The Humans з піснею "Goodbye", яка розповідає про мотивації і віру в себе.

3. Сербія - Саня Іліч і Балканіка "Nova deca"

Саня Іліч і Балканіка з піснею "Nova deca" будуть представляти Сербію на Євробаченні-2018. Група намагається зберегти давні сербські музичні традиції, які закладалися ще в середні століття. Крім 67-річного Сани, в групі ще 4 вокалісти, ударники, гітаристи і флейтист.

4. Сан-Марино - Джесіка і Дженіфер Бренінг "Who We Are"

Джессіка і Дженіфер Бренінг з піснею "Who We Are" будуть представляти Сан-Марино. Джессіка не новачок у світі Євробачення. В цілому, вона брала участь у національному відборі Мальти MESC 7 разів, але безуспішно. Удача посміхнулася дівчині лише в цього року на національному відборі Сан Марино.

Разом з Джесікою буде виступати ще одна співачка з Німеччини – Дженіфер Бренінг, яка в 2014 році отримала престижну премію EMMAward в номінації "кращий новачок".

5. Данія - Расмуссен "Higher Ground"

Співак Расмуссен з піснею "Higher Ground" представить Данію на пісенному конкурсі Євробачення 2018 в Португалії. Високий зріст, густа руда борода – Расмуссен малює в уяві глядача образ справжнього вікінга.

6. Росія - Юлія Самойлова "I won't Break"

Співачка Юлія Самойлова планує знову представити Росію на пісенному конкурсі Євробачення. Минулого року співачка повинна була виступати в Києві з піснею "Flame Is Burning". Однак СБУ заборонила артистці в'їзд на територію країни на три роки через її виступи в Криму.

Цього року представниця Росії, яка з дитинства, пересувається на візку, представить композицію "I won't Break" ( "Я не зламаюсь").

7. Молдова - DoReDos "My Lucky Day"

Тріо з Молдови, які виконують фолк-музику. У 2015 і 2016 роках DoReDos брали участь у молдовських нацотборах на Євробачення, але здобути перемогу їм вдалося лише в цього року. У 2017 році стали переможцями "Нової хвилі", завдяки чому кожен учасник групи отримав звання заслуженого артиста Молдови. Цікаво, що музику для пісні "My Lucky Day", з якої тріо виступить у другому півфіналі, написав російський співак, композитор і продюсер Філіп Кіркоров.

8. Нідерланди - Вейлон "Outlaw in 'Em"

Співак Вейлон (Waylon) з піснею "Outlaw in 'Em" буде представляти Нідерланди на Євробаченні-2018.

Справжнє ім'я артиста - Віллем Бейкерк, в 2014 році він вже представляв Нідерланди на Євробаченні у складі групи The Common Linnets і приніс своїй країні один з найвищих результатів з 1975 року. Після конкурсу Вейлон зосередився на сольній кар'єрі.

9. Австралія - Джессіка Маубой "We Got Love"

Джессіка Маубой - австралійська співачка, більшість пісень якої створені в стилі R&B, хіп-хоп і поп-музики. У 2014 році на Євробаченні в Копенгагені співачка заспівала на сцені як запрошений виконавець. Цього року співачка з індонезійським корінням на конкурсі боротиметься за перемогу з піснею "We Got Love".

10. Грузія - Iriao "Sheni GulistvisFor You"

Ethno-Jazz Band Iriao з піснею "For You" буде представляти свою країну на міжнародній сцені Євробачення-2018 в Лісабоні. Iriao вважається першим музичним колективом, який об'єднав джаз з грузинськими етнічними мелодіями.

11. Польща - Gromee & Лукас Майєр "Light Me Up"

Справжнє ім'я Gromee - Анджей Громала, який є польським діджеєм, саундпродюсером і автором пісень. Музикант співпрацює з виконавцями зі всього світу, створює пісні, які очолюють хіт-паради на радіо. Цього року в півфіналі він виступить у дуеті зі шведським музикантом Лукасом Маєром. Цікаво, що під час написання конкурсної пісні "Light Me Up" Анджей і Лукас не мали жодних конфліктів. Вони лише доповнювали ідеї один одного.

12. Мальта - Кристабель "Taboo"

Christabelle з піснею "Taboo" буде представляти свою країну на міжнародній сцені Євробачення-2018 в Лісабоні. Кристабель була учасницею нацвідбору Мальти тричі (2014, 2015, 2016 роки), і завжди входила в топ-10 виконавців.

13. Угорщина - AWS "Viszlát nyár"

AWS з піснею "Viszlát nyár" ("Прощай літо") буде представляти Угорщину на Євробаченні-2018. AWS — угорська група з Будакесі, яка виконує музику в жанрі металкор і пост-хардкор.

14. Латвія - Лаура Риззотто "Funny Girl"

Латвію на міжнародному конкурсі Євробачення цього року представить співачка Лаура Різзотто з піснею "Funny Girl". Цікаво, що протягом декількох років Лаура працювала з Дженніфер Лопес як вчитель французької мови.

15. Швеція - Бенджамін Інгроссо "Dance You Off"

Бенджамін Інгроссо - 20-річний шведський співак та сонграйтер, який здобув популярність в 2015 році. Бенджамін, який виступить з піснею "You Dance Off", є сином відомої співачки Пернілли Волгрен.

16. Чорногорія - Ваня Радованович "Inje"

Ваня Радованович з піснею "Inje" буде представляти Чорногорію на Євробаченні-2018. Музична кар'єра Вані Радованович почалася в 2004 році, а перший його виступ відбувся на фестивалі в місті Будва. Там він виконав пісню "Dripac" і отримав нагороду за кращий дебют фестивалю.

17. Словенія - Леа Сирк "Hvala, ne!"

В період з 2001 по 2007 рік брала участь у багатьох пісенних конкурсах, де завжди була серед кращих виконавців. Спів для Леї завжди був найбільшою пристрастю. На сцені словенського національного відбору виступала в 2009 і 2010 роках. А на Євробаченні співала як бек-вокалістка у 2014 році в Копенгагені і в 2016 році в Стокгольмі. Музику і текст до композиції "Hvala, ne!", з якою представлятиме свою країну на конкурсі написала сама.

18. Україна - Melovin "Under the Ladder"

Melovin (Костя Бочаров) брав участь минулого року у Нацвідборі, у фіналі конкурсу набрав найбільшу кількість глядацьких голосів, однак від журі він не отримав заповітних високих оцінок, і в підсумку посів 3-е місце.

У 2018 році він знову спробував свої сили, і з піснею "Under the Ladder" тепер буде представляти Україну в столиці Португалії - Лісабоні.

