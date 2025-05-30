Раніше він знявся у військовій драмі "Під вогнем", яку ставив той же Гарленд.

Видання Deadline передає, що режисер Алекс Гарленд, схоже, визначився з головним актором для майбутньої екранізації популярної гри Elden Ring.

Повідомляється, що провідну роль, найімовірніше, виконає 21-річний Кіт Коннор. Раніше він знявся у військовій драмі "Під вогнем", яку ставив той самий Алекс Гарленд.

Джерела Deadline підкреслюють, що Коннор зацікавлений у проєкті, проте переговори ще не завершені. Наразі обом сторонам потрібно ще багато чого залагодити, включно з узгодженням графіків та іншими моментами.

Відео дня

Як уже відомо, виробництвом фільму за Elden Ring займається студія A24. Також до роботи залучать Джорджа Мартіна, який прописував міфологію для оригінальної гри. Про що конкретно розповість стрічка за однією з найкращих відеоігор усіх часів, поки не розкривають.

Додамо, що в Elden Ring гравці досліджують величезний фентезійний світ, наповнений підземеллями, монстрами і багатошаровою міфологією. Сюжет і лор у грі – це головоломка заплутаніша, ніж у багатьох голлівудських фільмах.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся реліз Elden Ring Nightreign, кооперативного спін-оффу для трьох осіб. Гра вже побила рекорд онлайну всіх проєктів From Software, окрім, власне, самого Elden Ring, але водночас заслужила, здебільшого, "змішані" відгуки в Steam.

Також у розробці у FromSoftware є The Duskbloods. Це похмурий мультиплеєрний екшен з елементами стімпанку і вампірської тематики, який вийде тільки на Nintendo Switch 2.

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