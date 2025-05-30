В адміністрації ліцею зазначили, що вже викликали батьків дітей, причетних до інциденту.

Учні львівського ліцею № 93 співали і танцюють під пісні російського репера Моргенштерна. Відео потрапило у мережу і стало резонансним.

На кадрах діти, ймовірно, у шкільній вбиральні, стрибають під музику російського виконавця та знімають це на свої телефони.

Інцидент прокоментував ексдепутат Львівської міської ради від, військовослужбовець батальйону Нахтіґаль Ігор Шолтис, який навчався у цьому ліцеї № 93.

Відео дня

"Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові… Сивий, Рибак, Паштет і Руф уже загинули, захищаючи стіни цієї школи. Вони так і не дізнались, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо… "Уклінна дяка" поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили всіх моїх друзів", — написав Шолтис в Instagram.

Навчальний заклад прокоментував інцидент виданню LVIV.MEDIA. В адміністрації ліцею зазначили, що вже викликали батьків дітей, причетних до інциденту.

"Сьогодні це все побачили й розбираємося внутрішньо. Також залучена поліція", — зазначили в ліцеї.

Прессекретар патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій підтвердила, що їхні фахівці опрацьовують ситуацію. Поки деталей у поліції не оприлюднюють.

Очільник департаменту освіти та науки Львівської міськради Андрій Закалюк зазначив, що з обставинами інциденту "розбираються", щоб зробити висновки і діяти.

"Нам справді прикро було побачити таке відео. Але це не про "розіп'яти", а про "розібратися", зробити висновки й діяти. Ми вже з’ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками", — зазначив Закалюк.

Заборона російської музики в Україні

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє публічне відтворення музики російських виконавців, якщо ті мали громадянство РФ після 1991 року. Виняток — артисти, які засудили агресію РФ і внесені до "білого списку".

Мета заборони — обмежити вплив держави-агресора, посилити захист українського культурного простору та стимулювати розвиток української музики.

У лютому 2025 року відомі співаки та громадські діячі публічно висловили обурення через присутність п'яти треків російського репера MORGENSHTERN у топ-10 музичних чартів України на платформах Apple Music та Spotify.

На тлі цих новин Олекснадр Леоненко створив петицію на сайті Кабміну, щоб закріпити на державному рівні заборону такої музичної продукції в Україні. За кілька днів її підтримали понад 28 тис. громадян при необхідний мінімальній кількості у 25 тис.

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