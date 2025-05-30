Фільм вийде 28 серпня 2025 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер кримінальної комедії "Клуб убивств по четвергах" (The Thursday Murder Club).

Фільм, заснований на однойменному бестселері британського ведучого і письменника Річарда Османа, розповість про четвірку жвавих пенсіонерів, які полюбляють розв'язувати нерозкриті справи. Втім, їхнє хобі набуває неочікуваного повороту, коли зовсім поруч скоюється свіже вбивство.

Головні ролі у стрічці зіграли Гелен Міррен ("Калігула", "Голда", франшиза "Форсаж"), Пірс Броснан (Джеймс Бонд у чотирьох фільмах серії), Бен Кінгслі ("Список Шиндлера", "Острів проклятих", "Залізна людина 3") та Селія Імрі ("Горець", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця").

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Також у фільмі зіграли Девід Теннант (серіали "Доктор Хто", "Джессіка Джонс"), Джонатан Прайс ("Завтра не помре ніколи", серіал "Гра престолів"), Наомі Акі ("Кліпни двічі", "Мікі 17"), Том Елліс (серіал "Люцифер"), Річард Е. Грант ("Чорнокнижник", "Дракула", серіал "Локі") та інші.

Режисером фільму виступив легендарний Кріс Коламбус – автор таких кінохітів, як "Сам удома", "Гремліни", "Місіс Даутфайр", а також кількох перших стрічок з франшихи про Гаррі Поттера.

Фільм вийде 28 серпня 2025 року на Netflix.

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