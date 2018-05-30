У рідному селі Олега Винника поховали його матір (відео)

Церемонія пишною не була, а журналістів не підпускали й близько.

У рідному селі співака Олега Винника поховали його матір. Із 80-річною Ганною Яківною попрощалися у Червоному Куті на Черкащині.

Як повідомляє ТСН, церемонія пишною не була, на прощання зібралися найрідніші та односельці, а журналістів не підпускали й близько. Провести в останню путь матір приїхав і Олег Винник.

Ганна Винник померла два дні тому, а напередодні співак виступив на переповненому міському стадіоні Тернополя. Концерт Винника традиційно зібрав аншлаг, шанувальниці дарували йому квіти, самі ж купували товари з його портретом. Винник присвятив концерт пам'яті своєї мами та заявив, що це вона просила його ніколи не скасовувати виступи.