Бойовики «ДНР» і сили АТО обмінялися полоненими у форматі «шість на шість»

Про це повідомив «депутат» так званої «Народної ради ДНР» Валентин Власенко, передають РИА Новости.

"Обмін відбувся за формулою "шість на шість". Ми віддали двох майорів МВС і чотирьох рядових, натомість отримали двох цивільних і чотирьох ополченців", - повідомив він. Всі, кого поміняли, - чоловіки.

Читайте такожВ полоні у бойовиків залишаються близько 700 осіб - АП

Раніше повідомлялося, що в заручниках терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" залишається ще від 700 до 800 осіб. Однак у Донецьку 7 вересня звільнили ще 15 українських полонених.