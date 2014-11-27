Бойовики «ДНР» і сили АТО обмінялися полоненими у форматі «шість на шість»
19:03, 27 листопада 2014Суспільство
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Черговий обмін полоненими відбувся між самопроголошеною «ДНР» і українськими військовими.
REUTERS
Про це повідомив «депутат» так званої «Народної ради ДНР» Валентин Власенко, передають РИА Новости.
"Обмін відбувся за формулою "шість на шість". Ми віддали двох майорів МВС і чотирьох рядових, натомість отримали двох цивільних і чотирьох ополченців", - повідомив він. Всі, кого поміняли, - чоловіки.
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Раніше повідомлялося, що в заручниках терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" залишається ще від 700 до 800 осіб. Однак у Донецьку 7 вересня звільнили ще 15 українських полонених.
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