Лобода похвалилася фігурою після пологів (фото)

10:19, 21 червня 2018
Суспільство
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Фігура Лободи після пологів майже не змінилася / фото instagram.com/lobodaofficial

Місяць тому українська співачка Світлана Лобода стала мамою вдруге, та, як можна побачити на її останніх фото, вагітність не вплинула на фігуру зірки.

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Про це свідчать світлини артистки в Instagram. На них вона позує у вбранні в обліпку. Користувачі соцмереж не оцінили одяг Лободи, проте висловили захоплення її фігурою: "Найкраща", "Розкішна", "Просто богиня".

Раніше Лобода розповіла про пологи та відмовилася відповідати на два питання журналістів. "Зі мною у пологовому залі були дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - поділилася співачка.

Крім того, як зазначили журналісти, артистка відмовилася відповідати на запитання про батька дитини та ім'я доньки.

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Теги: #фото#пологи#Світлана Лобода