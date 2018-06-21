Лобода похвалилася фігурою після пологів (фото)

Дописникам співачки не дуже сподобався її одяг, проте вони оцінили фігуру після пологів.

Місяць тому українська співачка Світлана Лобода стала мамою вдруге, та, як можна побачити на її останніх фото, вагітність не вплинула на фігуру зірки.

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Про це свідчать світлини артистки в Instagram. На них вона позує у вбранні в обліпку. Користувачі соцмереж не оцінили одяг Лободи, проте висловили захоплення її фігурою: "Найкраща", "Розкішна", "Просто богиня".

Раніше Лобода розповіла про пологи та відмовилася відповідати на два питання журналістів. "Зі мною у пологовому залі були дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - поділилася співачка.

Крім того, як зазначили журналісти, артистка відмовилася відповідати на запитання про батька дитини та ім'я доньки.