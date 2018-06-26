Денісова заявила про суперечності в інформації про стан здоров'я Сенцова

Російська сторона неодноразово стверджувала, що Сенцов отримує підтримуючу терапію, однак адвокат режисера це не підтверджує.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова завила, що інформація про стан здоров'я незаконо засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, яку вона отримує від російської сторони, є суперечливою і містить розбіжності.

"Сьогодні 44-й день голодування Олега Сенцова. В інформації, яка надходить про стан його здоров’я - суцільні розбіжності", - написала Денісова у Facebook.

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Вона зазначила, що 15 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова сказала, що Сенцов припинив голодування, однак за годину повідомила, що «він був готовий припинити голодування, але голодування він не припинив. Кожен день він отримує з його згоди поживні суміші, які включають вітаміни, білки та всі необхідні елементи. Стан його здоров’я задовільний».

Також Денісова розповіла, що 22 червня вона отримала відповідь і від Голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і правам людини Михайла Федотова, який написав, що «Олега щоденно оглядають медичні працівники: відбувається загальний огляд і аналізи. З 25 травня 2018 року призначається та проводиться підтримуюча терапія (розчин глюкози, вітаміни групи В і С, водно-сольові розчини, Аміновен, Інтраліпід)".

Однак 23 червня, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що режисер написав «якусь заяву, в якій йдеться про те, що у випадку нової кризи і якщо за висновком лікарів це буде необхідно, то він прийматиме цю поживну суміш сам. Аби не застосовували зонд і не травмували слизову».Але за словами адвоката, суміш він наразі не вживає.

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"Вся ця суперечлива інформація змушує ставитися до неї з великою недовірою. Очевидно тільки те, що від нас приховують справжній стан здоров’я Олега. Вимагаю негайного доступу до людини, яка 44 дні голодує й зараз знаходиться на межі життя і смерті!", - написала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, Український омбудсмен Тетяна Денісова 13 травня вирушила до РФ для відвідування українських політв'язнів. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Сенцова. Того ж дня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова вирушила до Сенцова з «особистої ініціативи», а її візит не був узгоджений.

Досі російська сторона не пускає Денісову до Сенцова, відмовляють навіть у відеозв'язку з засудженим режисером.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.