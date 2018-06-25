Денісовій вкотре відмовили у відеозв'язку з Сенцовим

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини вимагає негайно надати їй допуск до всіх українських політв'язнів в Росії.

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій російські компетентні органи вкотре відмовили у відеозв'язку з незаконно ув'язненим українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"МЗС України вкотре звернулось до Росії з проханням забезпечити мені доступ до українських політв’язнів – громадян України, яких тримають в РФ та окупованому Криму", - написала Денісова.

"Інформація, яка надходить про стан Олега Сенцова та Володимира Балуха, досить суперечлива: вони голодують, або ж, навпаки, що припинили голодування, вживають поживні суміші і набирають вагу. У відеозв'язку з Олегом відмовили. Фото не надають", - зазначила омбудсмен.

За її словами, "російська сторона постійно переконує світ, що з ними все гаразд, втім їхні адвокати повідомляють протилежне".

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Як наголосила Денісова, все це викликає велике занепокоєння і недовіру.

"Я маю на власні очі побачити Олега Сенцова та Володимира Балуха, які продовжують голодування. Маю зустрітися з Олександром Кольченком, Станіславом Клихом, Романом Сущенком", - підкреслила омбудсмен.

"Вимагаю від Росії терміново надати мені допуск до українських політв'язнів!", - підсумувала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України та РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Сенцова, який голодує з 14 травня. Того ж дня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова вирушила до Сенцова з «особистої ініціативи», а її візит не був узгоджений.

16 червня Денісову не пустили до незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у Володимирі. 18 червня Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим журналістом Романом Сущенком.

Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітись у Москві 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених.

19 червня зранку Денісова повідомила, що РФ знову не надає згоду на відвідання Сенцова та інших українських політв’язнів попри домовленості. Того ж дня відбулась зустріч Денісової та Москалькової, за результатами якої український уповноважений наголосила, що Росія саботує домовленості Порошенка та Путіна.

20 червня український омбудсмен направила листа голові регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів: Сенцова, Кольченка, Балуха, Клиха та Шумкова.

21 червня президент України Петро Порошенко закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських заручників та допустити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Денісову до режисера Сенцова та інших ув’язнених українців.