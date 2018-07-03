Фінал "Гри престолів" обіцяє бути жорстоким і кривавим - подробиці 8 сезону популярної саги

17:04, 03 липня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

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Її слова передає Esquire. «Це ж "Гра престолів". Вона стане ще кривавішою, там буде більше смертей, вона буде емоційніше і напруженіше всіх попередніх частин», — зізналася Тернер.

Актриса додала, що зраділа того, як завершується історія її персонажа, Санси Старк. «Я завжди відчувала, що вона навчається і пристосовується. І в якийсь момент це повинно було перетворити її в войовницю. Я була дуже задоволена, коли це сталося, і я дуже рада тому, як розгорнулася її сюжетна лінія», — розповіла Тернер.

У червні актор Микола Костер-Вальдау, який зіграв у серіалі Джеймі Ланністер, висловився про фанатську теорії про кінець «Гри престолів», згідно з якою його персонаж вбиває свою сестру Серсо. Артист засумнівався, що напруга між героями може перерости у відкрите протистояння, як припускали прихильники.

«Гра престолів» виходить на каналі HBO з 2011 року. Сьомий сезон завершився 28 серпня, останній епізод встановив рекорд серед серіалів за переглядами. Прем'єра восьмої, фінальної частини запланована на весну 2019 року.

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Теги: #серіал#Гра престолів