Помер актор популярного у 90-х серіалу

10:18, 18 липня 2018
Суспільство
1736 0
Помер актор з "Вулиць розбитих ліхтарів" / фото kino-teatr.ru

Про це повідомляється на сайті Красноярського драматичного театру, де він працював протягом 40 років.

Читайте такожПомер письменник Клайв Кінг

Зазначимо, що актор виконав кілька ролей у кіно і на телебаченні, зокрема, у картині "Морозко" і популярному в 1990-х серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".

Як повідомляв УНІАН, колишній соліст радянської і російської групи "Доктор Ватсон" Ігор Браславський помер на 60 році життя. Серед його відомих пісень - "Лучшая женщина", "Ночь любви".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть