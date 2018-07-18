Помер актор популярного у 90-х серіалу
10:18, 18 липня 2018Суспільство
1736 0
Жуковський зіграв роль у популярному в 1990-х серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".
Помер актор з "Вулиць розбитих ліхтарів" / фото kino-teatr.ru
У Росії на 74-му році життя помер театральний і кіноактор Владислав Жуковський.
Про це повідомляється на сайті Красноярського драматичного театру, де він працював протягом 40 років.
Читайте такожПомер письменник Клайв Кінг
Зазначимо, що актор виконав кілька ролей у кіно і на телебаченні, зокрема, у картині "Морозко" і популярному в 1990-х серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".
Як повідомляв УНІАН, колишній соліст радянської і російської групи "Доктор Ватсон" Ігор Браславський помер на 60 році життя. Серед його відомих пісень - "Лучшая женщина", "Ночь любви".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter