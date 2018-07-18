Помер актор популярного у 90-х серіалу

Жуковський зіграв роль у популярному в 1990-х серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".

У Росії на 74-му році життя помер театральний і кіноактор Владислав Жуковський.

Про це повідомляється на сайті Красноярського драматичного театру, де він працював протягом 40 років.

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Зазначимо, що актор виконав кілька ролей у кіно і на телебаченні, зокрема, у картині "Морозко" і популярному в 1990-х серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".

Як повідомляв УНІАН, колишній соліст радянської і російської групи "Доктор Ватсон" Ігор Браславський помер на 60 році життя. Серед його відомих пісень - "Лучшая женщина", "Ночь любви".