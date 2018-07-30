З'явилися дані про стан здоров'я Кобзона
У стані російського і радянського співака і депутата Держдуми Йосипа Кобзона немає жодних змін у гіршу сторону.
Читайте такожКобзона терміново госпіталізували через проблеми з серцем
Про це повідомила РІА Новости в понеділок прес-секретар депутата Варвара Виноградова.
"Немає жодних змін у гіршу сторону", — сказала вона.
Раніше повідомлялося про госпіталізацію Кобзона. Зазначалося, що співак перебуває у стабільно важкому стані. У суботу росЗМІ повідомили, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився.
Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.
Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.
Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.
Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.
Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.
Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.