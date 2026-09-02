HBO показав перший трейлер серіалу про 'Гаррі Поттера': відео та дата прем’єри

Прем'єра оригінального серіалу відбудеться вже цього Різдва.

Американський телеканал і стрімінговий сервіс показав перший офіційний і повний трейлер нового серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь" (Harry Potter and the Philosopher's Stone).

"Ласкаво просимо до нового року в Гоґвортсі!" – йдеться в описі до ролика.

Зазначається, що прем'єра оригінального серіалу відбудеться вже цього Різдва, 25 грудня, на HBO Max

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Серіал про "Гаррі Поттера": що важливо знати

Новий серіал HBO про "Гаррі Поттера" стане новою екранізацією книг Джоан Роулінг і не буде продовженням оригінальної кіносаги. Перший сезон ("Гаррі Поттер і філософський камінь") розповість про перший рік Гаррі в Гоґвортсі й складатиметься з восьми епізодів – значно більше екранного часу, ніж було у фільмі 2001 року. Завдяки цьому творці зможуть включити в сюжет сцени та деталі, які раніше залишилися за кадром.

Головні ролі виконають молоді актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стоут, які зіграють Гаррі, Герміону та Рона відповідно. Серед дорослих акторів – Джон Літгоу в ролі Альбуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макгонагалл, Паапа Ессьеду в образі Северуса Снейпа та Нік Фрост у ролі Хагріда. До проєкту також повернувся Ворвік Девіс, який знову зіграє професора Флітвіка після участі в оригінальних фільмах.

Перші матеріали вже показали, що серіал буде помітно ближчим до книги. У трейлерах з’явилися знайомі сцени з розподілом по факультетах, матчами з квідичу, дзеркалом Ейналеж і тролем у підземеллях, а також епізоди, яких не було у фільмі. Творці обіцяють детальніший погляд на життя Гаррі у Дурслеїв та навчання в Гоґвортсі. Серіал знімають на студії Warner Bros. у Лівсдені, де раніше створювалися фільми франшизи.

При цьому ще до прем’єри проєкт опинився в центрі скандалів, зокрема, пов’язаних із кастингом. Особливо гучною стала історія навколо британського актора ганського походження Паапа Ессьеду, якому дісталася роль Северуса Снейпа.

Прем’єра "Гаррі Поттера і філософського каменю" запланована на 25 грудня 2026 року. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів, а другий, заснований на книзі "Гаррі Поттер і Таємна кімната", вже перебуває в розробці. У перспективі HBO планує екранізувати всю серію книг: проєкт розрахований на сім сезонів – по одному на кожну з семи книг про Гаррі Поттера.

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