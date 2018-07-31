Експерти розповіли, як правильно вдягатися на роботу в літню спеку (відео)

Серйозні компанії жадають серйозного вигляду, а неналежний одяг може стати причиною втрати клієнтів.

Дощі в Україні йдуть на спад і після отриманої порції опадів на українців чекає спека, а також складний вибір - як при температурі +30 одягатися на роботу, щоб було доречно, за правилами, але при цьому не "зваритися" з довгими рукавами

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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За словами кадрового експерта Тетяни Башкіної, одяг офісних працівників має підкреслювати ділові якості працівника, а не "високі груди, тонку талію і блакитні очі.

Серйозні компанії жадають від працівників серйозного вигляду, а неналежний одяг може стати причиною втрати клієнтів.

Але строгий дрес-код наразі є рідкістю. Головна вимога рободавців - базові правила - закриті руки, коліна непрозорі плечі без написів на них, але не чорно-білий колір.

При цьому, через брак фахівців роботодавці готові закривати очі на певні порушення дрес-коду.

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