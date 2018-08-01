Українські абітурієнти сьогодні отримають рекомендації на бюджет

Йдеться про вступників, що вступають після школи на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування.

Українські абітурієнти 1 серпня в електронних кабінетах отримають рекомендації до зарахування на бюджет до університетів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки. Йдеться про вступників, що вступають після школи на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування.

У тих вступників, які будуть рекомендовані на бюджет, в електронному кабінеті навпроти однієї з заяв з’явиться статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». Таким вступникам треба буде виконати вимоги до зарахування до 18-ї години 6 серпня, зокрема подати оригінали документів. З їх переліком, а також іншими умовами, можна ознайомитися на сайтах вишів або звернувшись до приймальних комісій.

Після виконання вимог статус електронної заяви має змінитися на «Включено до наказу». У виші видається наказ про зарахування.

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Якщо ж вступник не виконає вимоги, то його рекомендація анулюється, а статус електронної заяви змінюється на «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

У тих, хто не отримає 1 серпня рекомендацію на бюджет, навпроти всіх заяв залишиться статус «Допущено до конкурсу». Такі вступники автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Після зарахування на бюджет – 7 серпня – відбуватиметься надання рекомендації до зарахування на контракт. У разі її отримання статус електронної заяви вступника змінюється з «Допущено до конкурсу» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Після 7 серпня також відбудеться переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Воно повинно пройти до 18 серпня.

Раніше повідомлялося, що ТОП-10 спеціальностей, на які в цьому році подано найбільше заяв українських абітурієнтів до вищих навчальних закладів, очолили «Філологія» та «Право».