У центрі Києва міліція ліквідувала елітний гральний клуб

14:33, 13 грудня 2014
Суспільство
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У Києві міліція ліквідувала елітний гральний заклад, в якому функціонувало близько 130 гральних автоматів, що, за різними оцінками, могло приносити власникам до $1 млн прибутку в місяць.

По разным оценкам, заведение могло приносить своим владельцам от $0,5 млн до $1 млн ежемесячно / Фото: ГУ МВД в Киеве

Про це повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

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За його словами, заклад був розташований в центрі столиці, в одному з торговельно-розважальних центрів на Бессарабці.

«Кількість надсучасних гральних автоматів вражає - 126 штук. За попередніми оцінками, чистий щомісячний прибуток організаторів, в залежності від потоку «клієнтів», міг становити від $500 тис. до $1 млн. Показово, що в приміщенні був облаштований таємний сейф, який був прихований за електролічильником», - повідомив радник міністра.

Зорян Шкіряк зазначив, що триває складання протоколів, вилучення обладнання. Правоохоронцям належить встановити організаторів і власників нелегального закладу.

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