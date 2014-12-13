У центрі Києва міліція ліквідувала елітний гральний клуб

Про це повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

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За його словами, заклад був розташований в центрі столиці, в одному з торговельно-розважальних центрів на Бессарабці.

«Кількість надсучасних гральних автоматів вражає - 126 штук. За попередніми оцінками, чистий щомісячний прибуток організаторів, в залежності від потоку «клієнтів», міг становити від $500 тис. до $1 млн. Показово, що в приміщенні був облаштований таємний сейф, який був прихований за електролічильником», - повідомив радник міністра.

Зорян Шкіряк зазначив, що триває складання протоколів, вилучення обладнання. Правоохоронцям належить встановити організаторів і власників нелегального закладу.