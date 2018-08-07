Більше не пара: стало відомо, на кого Панеттьєрі проміняла Кличка-молодшого (відео)

На сьогодні розірвання стосунків ні Кличко, ні Хайден не коментують.

Український боксер Володимир Кличко та голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі розірвали стосунки після 9 років разом. Вони так і не одружились офіційно.

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Подробиці особистого життя доньки розповіла її мати - Леслі Вогель. Мовляв, Володимир та Хайден зберегли хороші стосунки й нещодавно разом відпочивали в Греції.

До того ж, стало відомо, хто став новим бойфрендом актриси. Молодого красеня, на побаченні з яким підловили Хайден, упізнали. Це - 28-річний актор-початківець Браян Хікерсон. За чутками, вони познайомилися через спільних друзів. Разом пара вже майже місяць.

Як повідомляли ЗМІ, український боксер Володимир Кличко і чарівна актриса Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини. Це дуже засмутило їхніх шанувальників.