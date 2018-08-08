Помер відомий харківський журналіст
14:25, 08 серпня 2018Суспільство
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Журналіст Віталій Булат писав матеріали на соціальну й промислову тематику для харківської газети "Время".
Лікарі не врятували Булата / фото gx.net.ua
У Харкові помер відомий український журналіст Віталій Булат. За його життя лікарі боролися два дні.
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Булат помер у реанімації, пише на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Зеленіна.
"В неділю був на Журавлівці, купався, серцевий напад, тонув, відкачали. Другу добу був у реанімації, поперемінно приходячи до тями", - йдеться у повідомленні Зеленіної.
Як повідомляв УНІАН, у червні помер засновник і головний редактор газети "Клеванський тракт", почесний журналіст України Віктор Парфенюк.
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