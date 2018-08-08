Помер відомий харківський журналіст

14:25, 08 серпня 2018
Суспільство
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Лікарі не врятували Булата / фото gx.net.ua

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Булат помер у реанімації, пише на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Зеленіна.

"В неділю був на Журавлівці, купався, серцевий напад, тонув, відкачали. Другу добу був у реанімації, поперемінно приходячи до тями", - йдеться у повідомленні Зеленіної.

Як повідомляв УНІАН, у червні помер засновник і головний редактор газети "Клеванський тракт", почесний журналіст України Віктор Парфенюк.

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Теги: #смерть#журналіст