Після тяжкої хвороби помер почесний журналіст України (фото)

Журналіст помер на 60-му році життя після тяжкої хвороби.

Помер засновник і головний редактор газети "Клеванський тракт", почесний журналіст України Віктор Парфенюк.

Про це повідомила Рівненська обласна організація НСЖУ. Він пішов з життя на 60-му році після важкої хвороби.

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З 2001 року Парфенюк працював головним редактором видання "Клеванський тракт". Був нагороджений "Золотою медаллю української журналістики" та Почесним знаком Національної спілки журналістів України.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня після тривалої хвороби померла харківська журналістка та телеведуча Оксана Пількіна.