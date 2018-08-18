Помер колишній член команди "Океана Ельзи"

15:45, 18 серпня 2018
Суспільство
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Помер український продюсер Богдан Уцеха / фото Facebook

Про це повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

"Богдан Уцеха, який в середині 2000-х був нашим концертним менеджером, залишив цей світ... Наші щирі співчуття родині та близьким. Спочивай з миром, Бодя", - йдеться у повідомленні.

Свої співчуття висловив і особисто фронтмен гурту Святослав Вакарчук.

Богдан Уцеха також був директором не менш популярних в Україні гуртів "Скай" та "ТНМК".

Товариш Уцехи Борис Гинжук повідомив що, у продюсера були проблеми з серцем.

"Вчора помер мій кращий друг Богдан. В нього були проблеми із серцем", - написав Гинжук у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, гурт "Океан Ельзи" спростував інформацію, що клавішник гурту Мілош Єліч покидає колектив.

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Теги: #Океан Ельзи#ТНМК