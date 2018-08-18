Помер колишній член команди "Океана Ельзи"

Богдан Уцеха також був директором гуртів "Скай" та "ТНМК".

Вчора, 17 серпня, помер колишній концертний директор популярного українського гурту "Океан Ельзи" Богдан Уцеха.

Про це повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

"Богдан Уцеха, який в середині 2000-х був нашим концертним менеджером, залишив цей світ... Наші щирі співчуття родині та близьким. Спочивай з миром, Бодя", - йдеться у повідомленні.

Свої співчуття висловив і особисто фронтмен гурту Святослав Вакарчук.

Не стало Богдана Уцехи. В свій час він був нашим концертним менеджером і дуже нам допомагав. Але найголовніше, він завжди був дуже світлою людиною. Шкода, що так рано...Спочивай з миром, Бодя! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) August 18, 2018

Богдан Уцеха також був директором не менш популярних в Україні гуртів "Скай" та "ТНМК".

Товариш Уцехи Борис Гинжук повідомив що, у продюсера були проблеми з серцем.

"Вчора помер мій кращий друг Богдан. В нього були проблеми із серцем", - написав Гинжук у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, гурт "Океан Ельзи" спростував інформацію, що клавішник гурту Мілош Єліч покидає колектив.