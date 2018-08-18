Помер колишній член команди "Океана Ельзи"
Вчора, 17 серпня, помер колишній концертний директор популярного українського гурту "Океан Ельзи" Богдан Уцеха.
Про це повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.
"Богдан Уцеха, який в середині 2000-х був нашим концертним менеджером, залишив цей світ... Наші щирі співчуття родині та близьким. Спочивай з миром, Бодя", - йдеться у повідомленні.
Свої співчуття висловив і особисто фронтмен гурту Святослав Вакарчук.
Не стало Богдана Уцехи. В свій час він був нашим концертним менеджером і дуже нам допомагав. Але найголовніше, він завжди був дуже світлою людиною. Шкода, що так рано...Спочивай з миром, Бодя!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) August 18, 2018
Богдан Уцеха також був директором не менш популярних в Україні гуртів "Скай" та "ТНМК".
Товариш Уцехи Борис Гинжук повідомив що, у продюсера були проблеми з серцем.
"Вчора помер мій кращий друг Богдан. В нього були проблеми із серцем", - написав Гинжук у соцмережі.
Як повідомляв УНІАН, гурт "Океан Ельзи" спростував інформацію, що клавішник гурту Мілош Єліч покидає колектив.