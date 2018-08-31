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Побита актором "Сватів" жінка зі сльозами розповіла, яке покарання хоче для свого кривдника

09:57, 31 серпня 2018
Суспільство
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Жінка вигнала кривдника зі своєї квартири / скріншот

Про це вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

Олена повідомила, що після публічного розголосу проблеми вона жодного разу не контактувала з Кошелевим. "Ми за цей час не спілкувались. Він мені не пише, не телефонує. Я налякана і не хочу з ним зв’язуватися. Він жив у моїй квартирі, але прописаний у себе в Київській області. Я вигнала його. Зараз його немає. Він не може прийти до квартири", - зазначила жінка.

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Савченко хотіла би почути вибачення, але не хоче просто так вибачати. "Я думаю, що, можливо, не так суворо його карати, але треба, щоб людина якось отямилась. У нього розбещена психіка. Я хочу, щоб цю історію вирішив закон. Мені зараз важко, у мене щодо нього дуже негативні емоції, я розлючена. Можливо, це буде суб’єктивно, але мені хочеться, щоб цю людину покарали. Я вранці йому робила каву, масаж, щоб у нього був гарний день", - додала вона.

За її словами, у поліції столиці наразі ще нічого не повідомляли їй про хід розслідування.

Нагадаємо, Кошелеву загрожує до восьми років за побиття цивільної дружини. Пост про насилля був опублікований на його сторінці у соцмережах.

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Теги: #побиття