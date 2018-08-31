Побита актором "Сватів" жінка зі сльозами розповіла, яке покарання хоче для свого кривдника

За словами жінки, у поліції столиці наразі ще нічого не повідомляли їй про хід розслідування.

Олена Савченко, цивільна дружина київського актора В'ячеслава Кошелева, який побив її вдома, прагне справедливого покарання за насилля.

Про це вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

Олена повідомила, що після публічного розголосу проблеми вона жодного разу не контактувала з Кошелевим. "Ми за цей час не спілкувались. Він мені не пише, не телефонує. Я налякана і не хочу з ним зв’язуватися. Він жив у моїй квартирі, але прописаний у себе в Київській області. Я вигнала його. Зараз його немає. Він не може прийти до квартири", - зазначила жінка.

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Савченко хотіла би почути вибачення, але не хоче просто так вибачати. "Я думаю, що, можливо, не так суворо його карати, але треба, щоб людина якось отямилась. У нього розбещена психіка. Я хочу, щоб цю історію вирішив закон. Мені зараз важко, у мене щодо нього дуже негативні емоції, я розлючена. Можливо, це буде суб’єктивно, але мені хочеться, щоб цю людину покарали. Я вранці йому робила каву, масаж, щоб у нього був гарний день", - додала вона.

За її словами, у поліції столиці наразі ще нічого не повідомляли їй про хід розслідування.

Нагадаємо, Кошелеву загрожує до восьми років за побиття цивільної дружини. Пост про насилля був опублікований на його сторінці у соцмережах.