Соліст Imagine Dragons підняв на концерті в Києві український прапор (фото)

Під час виконання пісні it's Time Рейнольдс співав, тримаючи в руках прапор України, на якому виднілося безліч написів.

Соліст поп-рок групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс на концерті в Києві виступив на сцені з українським прапором.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

"Дракони почали свій виступ з нашумілого хіта Radioactive, а під час виконання другої пісні it's Time Рейнольдс взяв у фанатів прапор України, на якому виднілося безліч написів. Протягом всієї пісні співак тримав його в руках, то обмотувався ним, то чіпляв його на мікрофонну стійку.

Зрозуміло, поява рокера на сцені з українським прапором спричинила бурхливу реакцію фанатів, і зал просто вибухнув оплесками.

#imaginedragons Публікація від Natalia Androshchuk (@natali_a1991) 31 Серпня 2018 в 1:40 PDT

Як повідомляв УНІАН, американські рокери Imagine Dragons випустили моторошний кліп на свій останній хіт.