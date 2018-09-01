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Соліст Imagine Dragons підняв на концерті в Києві український прапор (фото)

01:44, 01 вересня 2018
Суспільство
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Протягом всієї пісні співак тримав його в руках, то обмотувався ним, то чіпляв його на мікрофонну стійку / Фото: Юрій Грязнов

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Поява рокера на сцені з українським прапором спричинила бурхливу реакцію фанатів / Фото: Юрій Грязнов

"Дракони почали свій виступ з нашумілого хіта Radioactive, а під час виконання другої пісні it's Time Рейнольдс взяв у фанатів прапор України, на якому виднілося безліч написів. Протягом всієї пісні співак тримав його в руках, то обмотувався ним, то чіпляв його на мікрофонну стійку.

/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов

Зрозуміло, поява рокера на сцені з українським прапором спричинила бурхливу реакцію фанатів, і зал просто вибухнув оплесками.

#imaginedragons

Публікація від Natalia Androshchuk (@natali_a1991)

Як повідомляв УНІАН, американські рокери Imagine Dragons випустили моторошний кліп на свій останній хіт.

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Теги: #Київ#співак