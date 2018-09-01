Соліст Imagine Dragons підняв на концерті в Києві український прапор (фото)
01:44, 01 вересня 2018Суспільство
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Під час виконання пісні it's Time Рейнольдс співав, тримаючи в руках прапор України, на якому виднілося безліч написів.
Протягом всієї пісні співак тримав його в руках, то обмотувався ним, то чіпляв його на мікрофонну стійку / Фото: Юрій Грязнов
Соліст поп-рок групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс на концерті в Києві виступив на сцені з українським прапором.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
Поява рокера на сцені з українським прапором спричинила бурхливу реакцію фанатів / Фото: Юрій Грязнов
"Дракони почали свій виступ з нашумілого хіта Radioactive, а під час виконання другої пісні it's Time Рейнольдс взяв у фанатів прапор України, на якому виднілося безліч написів. Протягом всієї пісні співак тримав його в руках, то обмотувався ним, то чіпляв його на мікрофонну стійку.
/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов
/ Фото: Юрий Грязнов
Зрозуміло, поява рокера на сцені з українським прапором спричинила бурхливу реакцію фанатів, і зал просто вибухнув оплесками.
Як повідомляв УНІАН, американські рокери Imagine Dragons випустили моторошний кліп на свій останній хіт.
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