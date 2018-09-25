Учасниця шоу "Танці з зірками" перейшла на випічку і схуднула на 6 кілограмів (фото)

Українська телезірка і учасниця шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк схудла завдяки фізичним навантаженням.

Телеведуча займається танцями кожен день і їсть при цьому круасани, про що вона пише в Instagram.

"Дівчата, почала їсти з тіста: печиво, круасани, хліб тепер в моєму щоденному раціоні! Реально танці висушили все тіло... за місяць -6 кг і синці на ногах! Тренування 7 разів на тиждень (4-6 год в день). Пішла за еклерами", - підписала вона фото.