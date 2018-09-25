Учасниця шоу "Танці з зірками" перейшла на випічку і схуднула на 6 кілограмів (фото)
Телеведуча займається танцями кожен день і їсть при цьому круасани, про що вона пише в Instagram.
"Дівчата, почала їсти з тіста: печиво, круасани, хліб тепер в моєму щоденному раціоні! Реально танці висушили все тіло... за місяць -6 кг і синці на ногах! Тренування 7 разів на тиждень (4-6 год в день). Пішла за еклерами", - підписала вона фото.
Як схуднути за місяць, без розтяжок! Дівчата почала їсти мучне🙈печиво, круасани, хліб тепер в моєму щоденному раціоні! Реально танці висушили все тіло...за місяць -6 кг і синці на ногах! Тренування 7 разів на тиждень (4-6 рік на день) Пішла за еклерами😘скоро обіцяю фото в купальнику😁 Дівчинки перейшла на борошняне! Хліб, печиво, круасани, тепер в моєму щоденному раціоні! Танці-шманци висушили моє тіло на -6 кг за місяць! Тренування 7 разів на тиждень (4-6 годин) І ваше тіло в чудовій формі! Коротше пішла за еклерами🤘🏻😘 Чекайте фото в купальнику#ladyле💋 #лесяДенсингКвин #богиняламината #хтозверху #хтопротиблондинок foto @max_simanovich