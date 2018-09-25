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Учасниця шоу "Танці з зірками" перейшла на випічку і схуднула на 6 кілограмів (фото)

13:44, 25 вересня 2018
Суспільство
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"Дівчата, почала їсти з тіста: печиво, круасани, хліб тепер в моєму щоденному раціоні! Реально танці висушили все тіло... за місяць -6 кг і синці на ногах! Тренування 7 разів на тиждень (4-6 год в день). Пішла за еклерами", - підписала вона фото.

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Теги: #танці з зірками