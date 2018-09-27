Ані Лорак - 40 років: як українська зірка стала улюбленицею Росії (відео)

Українська співачка Ані Лорак, справжнє ім'я якої Кароліна Куєк, відзначає свій ювілей - 40 років.

Професійно співом артистка займається ще з 1992 року. Вона встигла перемогти в безлічі конкурсів, причому, як в Україні, так і в інших країнах. У 1999 році Лорак стала наймолодшою заслуженою артисткою України.

У 2008 році співачка посіла друге місце на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Ані Лорак була однією з найяскравіших, популярних і улюблених української поп-дівою.

Положення співачки змінили події 2014 року. Незважаючи на те, що Росія почала окупацію Криму і Донбасу, Лорак не перестала гастролювати в РФ. Більш того, вона продовжила виступати на прокремлівських концертах і з гордістю отримувати російські нагороди.

Неоднозначна позиція щодо ситуації на Донбасі та в Криму не сподобалася українським активістам.

3 серпня 2014 року біля входу в одеський клуб «Ібіца» сталося зіткнення поліції з місцевими активістами, які виступали проти проведення концерту співачки Ані Лорак у своєму місті.

Начальник одеської міліції, а також губернатор Одеської області засудили позицію співачки і назвали її антиукраїнською. Зірці не допоміг навіть випуск проникливої пісні «Мальви», яка присвячена Майдану і боротьбі на війні.

Також схожий с одеським конфлікт відбувся у Києві 26 листопада 2014 року - члени партії «Свобода» влаштували коридор ганьби глядачам, які прийшли на концерт Лорак і намагалися потрапити в зал палацу «Україна».

Читайте також"Оце так ротяра": фото Ані Лорак розкритикували в мережі

У 2015 році народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий звернувся до міністра культури України В'ячеслава Кириленка та голови Державної міграційної служби з проханням позбавити Ані Лорак звання народної артистки і громадянства України. Після конфліктної зустрічі з активістами на батьківщині Лорак практично стала жити в Росії.

Українці не залишили без уваги і виступ Лорак на святкуванні 30-річчя птахофабрики в Новосибірську.

Несподіваний кам-бек співачки стався 14 листопада 2017 року: про її виступ на концерті, присвяченому дню народження балету Freedom, ніхто не знав. Глядацький зал зустрів артистку аваціями.