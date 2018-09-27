Ані Лорак анонсувала масштабне шоу DIVA в Україні

Лорак думає, що в 2019 році зможе зустрітися з українськими шанувальниками.

Опальна співачка Ані Лорак розповіла, чи збирається вона привезти шоу DIVA до України.

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В інтерв'ю "КП" зірка зазначила, що з нетерпінням чекає та мріє про зустрічі з українськими шанувальниками.

"Не просто збираюся, я впевнена, що це станеться. З нетерпінням чекаю і мрію про зустріч з моїми українськими шанувальниками, про зустрічі з тими, хто протягом тривалого часу зі мною душею і серцем", - заявила Ані Лорак.

"Шоу DIVA побачать в Україні в такому масштабному варіанті, який був на прем'єрі в Мінську. Ми працюємо над цим питанням, і думаю, що в 2019 році ми здійснимо нашу заповітну і довгоочікувану зустріч", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року співачка Ані Лорак після трьох років вигнання в РФ вперше прорвалася до української публіки: її "протягнули" на шоу як "спеціального гостя".