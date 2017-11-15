Скандальна Ані Лорак після трьох років вигнання в РФ вперше прорвалася до української публіки: її "протягнули" на шоу як "спеціального гостя"

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно отримала премію "Золотий грамофон - 2017" у Кремлівському палаці у Москві, неочікувано виступила у Палаці "Україна" у Києві. Про це повідомляє ТСН.ua.

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Виступ Ані Лорак стався у вівторок, 14 листопада, на шоу, присвяченому 15-річчю балету "Freedom". На концерті виступали Вєра Брежнєва, Наталя Могилевська, Ірина Білик, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барських та інші. Головною запрошеною зіркою була заявлена Лайма Вайкуле. А ось ім'я Ані Лорак в афіші заходу не було, організатори концерту лише обіцяли, що "на сцені з'явиться special guest – артист, у якого мільйони шанувальників в Україні".

Коли ж Лорак вийшла на сцену, глядачі почали аплодувати і знімати її на телефони.

Після завершення виступу більшість присутніх влаштували бурхливі овації, дехто навіть встав. Жоден інший артист на цьому шоу не отримав стільки овацій, скільки отримала Ані Лорак.

Після виступу співачка сказала: "Привіт, Києве! Привіт, мої улюблені! Велике спасибі. Для мене величезна честь сьогодні бути в цьому залі. Вітати талановитих, неймовірних, незвичайних, харизматичних Freedom, тому що вони - це щось особливе під сонцем, справжні артисти. Велика честь сьогодні брати участь в такому концерті і, звичайно, як ви самі розумієте, стояти на цій сцені в Палаці "Україна" і співати для вас! Дякую!".

Зазначимо, востаннє Ані Лорак давала концерти в Києві у листопаді 2014 року. Тоді виступи артистки спровокували масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пов'язували із тим, що співачка виступає з концертами в Росії, яка нині дуже агресивно налаштована проти Україні та фінансує тероризм на Донбасі.

Дісталося тоді й шанувальникам Лорак – активісти вигукували їм у слід "ганьба" та закидали їх яйцями.

Після сутичок у Києві Ані Лорак була змушена скасувати концерт в Одесі, який був запланований на 15 лютого 2014 року. Відтоді Лорак в Україні не виступала.