"Очі сумні": Лорак поділилася з фанатами свіжим фото після новини про розлучення

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що українська співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Ані Лорак розмістила у своєму мікроблозі перші фото після того, як інтернет облетіла новина про її розлучення з чоловіком. Знімки виконані в чорно-білих тонах.

Фотографії з лаконічним підписом "Як настрій? Осінь" артистка опублікувала в Instagram. Підписникам здалося, що на знімку співачка занадто сумна. "Не сумуйте", "Приголомшливі фотографії. Але чомусь, як мені здається, Ви сумна на них", "Не сумуйте, сонечко", "Не привід сумувати", "Сумна", "Сумні очі!", - написали вони.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що українська співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

ЗМІ стверджують, що нотаріусам прийшов лист від імені співачки, який підтверджує, що у пари почався шлюборозлучний процес. У документі нібито також був зазначений перелік київської нерухомості Ані Лорак.