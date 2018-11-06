Ані Лорак покрасувалася у вульгарному вбранні на концерті в Росії (фото, відео)

Відео з Ані Лорак набрало майже 160 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак продовжує гастролювати в Росії. Вона опублікувала відео з виступу в Нижньому Новгороді.

Читайте такожЛорак поділилася чорно-білим фото і випнула п'ятому яту точку

Ролик опубліковано в Instagram артистки. "Наша взаємна любов, що може бути краще... Дякую", - підписала запис Лорак.

На відео співачка виступає на сцені в РФ зі своїм шоу "Діва". Можна побачити, яке відверте вбрання обирає артистка.

"Час взагалі оголитися, так вже набридли ці труси", "Постійно бути напівголою, напевно, перебір", "Відверте вбрання", - пишуть у коментарях.

Раніше Ані Лорак опублікувала нове фото, на якому вона постала в чорному халаті і сітчастих колготках. Багато хто вважає цей образ вульгарним.