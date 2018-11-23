Експерти розповіли, що відбувається з Кримським мостом (відео)

Для стабільності міст повинен стояти на гранітній основі, а Кримський стоїть "на пластиліні", зазначають експерти.

Споруджуваний окупантами Керченський міст зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

А складні погодні умови взимку можуть посилити нестабільність конструкції, додають опитані "Крим.Реалії" експерти.

Доктор технічних наук, професор Інституту водних проблем Російської академії наук Володимир Дебольский зазначає, що можливі просідання враховуються при будівництві мостів.

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі запевняє, що у випадку з Керченським мостом супутникові дані можуть багато розповісти.

"Є метод опрацювання космічних знімків, і всі охочі можуть знайти в інтернеті технологію такої оцінки. Правильно сказав російський експерт: вираховуються певні допуски, які пов'язані з температурними змінами начебто розширення і стиснення матеріалів, але це зовсім не повинно впливати на стабільність конструкції. Отримані нами дані говорять про те, що вона нестабільна, що це не одномоментне просідання. Конструкція не просто рухається в одну сторону – наприклад, вниз від своєї ваги, що було б логічно – а постійно або вгору, або вниз у контрольних точках, за якими здійснювався моніторинг. Не варто забувати, що тектонічні плити під мостом теж перебувають у постійному русі. Ми продовжимо стежити за динамікою цих змін", - зазначив він.

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Куркчі пояснює, що для стабільності міст повинен стояти на гранітній основі, а Керченський стоїть "на пластиліні".

"Ми не говоримо про те, що завтра або через рік він зламається й зруйнується, просто конструкції такого роду повинні бути стабільними. Їхня нестабільність не додає їм стійкості та безпеки для людей, які користуються цією конструкцією. На підтвердження цього ми з вами будемо свідками того, що запуск залізничної частини мосту буде відкладатися й далі", - зазначив Куркчі.

Український інженер-мостобудівник Петро Коваль вважає, що на точність супутникових вимірів у цьому випадку покладатися можна.

"Рахунок іде вже не на міліметри, а на сантиметри. Якщо б ми говорили про міліметри – то так, зі супутника це помітити складно. Якщо ми говоримо про сантиметри – цілком ймовірно, що зміщення є... Якщо такі деформації накопичуються, це веде до втоми, до руйнування – звичайно, проблема буде", - говорить він.

Інженер-мостобудівник, головний інженер проекту компанії «Союзтранспроект» Георгій Росновський наголошує, що не бачив проект Керченського мосту, але повідомленням про тріщини і зсуви вірить.

"Швидше за все, це наслідок низької кваліфікації як будівельників, так і проектувальників. Я завжди говорив, що міст будують не там, де треба, і не так, як треба. «Стройгазмонтаж» – це що, великі мостовики? Це сміх. Міст завжди там був потрібен, але Керченська протока – настільки складне місце перетину, тому тільки в останні роки з'явилася можливість його побудувати. Але робити це потрібно правильно і слухати фахівців. Доповісти про запуск залізничного мосту можуть, але що він буде представляти собою за якістю – важко сказати", - сказав він.

Як повідомляло Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, незаконно збудований Росією Кримський міст просідає. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок мосту, де відбуваються процеси зсуву.