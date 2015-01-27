Сумську область засипало 30-сантиметровим шаром снігу (відео)
18:17, 27 січня 2015Суспільство
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В ніч на 27 січня в Сумській області випала рекордна в цьому році кількість опадів.
Люди самі беруть у руки лопати і розчищають провулки / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.
Вже на ранок дороги засипало 30-сантиметровим шаром снігу. Зараз рух громадського транспорту дещо сповільнений, але заторів на трасах немає. Снігоприбиральна техніка працює з ночі.
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У приватному секторі, куди не можуть дістатися трактора комунальників, люди самі беруть у руки лопати і розчищають провулки і тротуари.
За прогнозами синоптиків, сніг випаде на Сумщині і завтра.
На Сумщині випала рекордна цього року кількість снігу
Раніше повідомлялося, що сніговий шторм Джуно паралізував Нью-Йорк і інші міста на північному сході США. Метеорологи вважають, що найближчим часом може випасти до 90 см снігу, а пориви вітру будуть досягати 120 км на годину.
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