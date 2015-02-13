Знайдено джерело великого стовпа диму над Донецьком: горить картонна фабрика

Про це повідомляє Остров з посиланням на сайти бойовиків.

«Було потрапляння в завод «Картол» в Куйбишевському районі, а саме в цех, де зберігається папір, в результаті чого виникла пожежа. Наша бригада туди вже виїхала для ліквідації пожежі», - повідомляє ресурс.

Глава адміністрацій Куйбишевського та Київського районів Іван Приходько повідомив, що в результаті обстрілу заводу ніхто не постраждав.

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«Горить завод «Картол», він не працював, постраждалих немає. Не можемо загасити пожежу через постійний обстріл вже чотири години. Це вже друге попадання в нього, вночі горів цех, а зараз горить адміністративна будівля», - сказав він.

Як повідомлялося раніше, величезний стовп диму піднявся в Донецьку в п'ятницю, 13 лютого. Стовп настільки великий, що спостерігається в багатьох районах міста.