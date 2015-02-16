На зарплати та премії військовим заплановано майже 19 мільярдів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу в Києві.

Зокрема, за його словами, цього року 2,8 млрд грн планується спрямувати на фінансування речового забезпечення військовослужбовців; 2,2 млрд грн – на закупівлю пального, по 1,6 млрд грн на харчування особового складу та оплату комунальних послуг, 400 млн грн на капітальний ремонт, обслуговування казарм та інженерне облаштування лінії оборони, 300 млн грн. - на медичне й транспортне забезпечення.

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Крім того, 18,8 млрд грн передбачено на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, в цю суму також входять преміальні, які будуть виплачуватись військовослужбовцям за виконання завдань в зоні проведення АТО та знищення ворожої техніки та озброєння.

Також він повідомив, що цього року планується виділити 5,2 млрд грн на фінансування державного оборонного замовлення; 3,6 млрд грн – на ремонт озброєння, 800 млн грн – на забезпечення зв’язком; 1 млрд грн буде виділено на будівництво житла військовим.

Як повідомляв УНІАН, цього року бюджет Міністерства оборони України збільшено на 17 млрд грн у порівнянні з минулим роком – до 44,6 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці січня 2015 року Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким визначені суми винагороди особисто учасникам АТО за кожен «бойовий» день, - у розмірі 1 000 грн для всіх військовослужбовців незалежно від звання, винагороди за успішне виконання бойового завдання підрозділами – у розмірі 365 тис. грн для бригади, 243 тис. грн для полку, 121 тис. грн для батальйону і 60 тис. грн для роти, а також винагороди за знищення бойової техніки терористів – у розмірі 121 тис. грн за знищений літак, 60 тис. грн за знищену систему залпового вогню, 54 тис. грн за знищені тактично-ракетні комплекси, 48 тис. грн за знищений танк і 30 тис. грн за знищений переносний ракетно-зенітний комплекс.