Порошенко доручив преміювати військових за знищення танків бойовиків в районі Дебальцевого
Порошенко доручив Міноборони преміювати військових за успішне виконання бойового завдання під Дебальцевим.
Президент України Петро Порошенко в рамках ухвалених рішень доручив міністру оборони Степану Полтораку підготувати подання на нагородження державними нагородами та преміювати військових за успішне виконання бойових завдань.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
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«Президент України доручив міністру оборони підготувати подання на нагородження і преміювати військових за успішне виконання бойових завдань та знищення танків противника в районі Дебальцевого», - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого сили АТО знищили підрозділ з 16 танків бойовиків під Дебальцевим. Перекинутий в район Дебальцевого зведений танковий підрозділ бойовиків (прибув з району н. п. Красний Луч) після участі у тридобових боях виявився фактично розгромленим.