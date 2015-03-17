Болгарія спростила оформлення віз деяким категоріям громадян України

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

Зокрема, громадянам України, які законно використовували у попередні роки болгарські візи і знову бажають відвідати Болгарію з метою організованого туризму, можуть бути видані короткострокові дворазові або багаторазові візи терміном дії до одного року.

«Громадяни України - власники нерухомості у Болгарії, які ще не отримували болгарських віз, можуть отримати короткострокові дворазові або багаторазові візи з метою приватного візиту терміном дії до одного року, а ті, які законно використовували у попередні роки болгарські візи, будуть документуватися відповідними візами терміном дії до трьох років», - повідомили у відомстві.

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Громадяни України, яким ще не виповнилось 18-ти років і, які планують відвідати Болгарію з туристичною метою або для участі в організованих молодіжних таборах (спортивна та освітня діяльність чи культурний обмін), зможуть отримати безкоштовні короткострокові багаторазові візи терміном дії до п’яти років, незалежно від того чи отримували вони раніше болгарські візи. Водночас п’ятирічний термін дії таких віз обмежений досягненням особою 18-річного віку.

Громадяни України з обмеженими можливостями, які можуть документально підтвердити свій стан здоров’я і планують відвідати Болгарію з туристичною метою, зможуть отримати короткострокову дворазову або багаторазову візу терміном дії до одного року, незалежно від того, чи отримували вони раніше болгарські візи.

Причому закордонний паспорт має бути виданий не більше 10-ти років тому і бути дійсним щонайменше три місяці від дати останнього запланованого виїзду з Республіки Болгарія.

Такий спрощений візовий режим діятиме для громадян України до 31 грудня 2015 року.

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