Польща торік зареєструвала рекордну кількість заявок на роботу для українців

Громадяни України минулого року отримали рекордні з моменту запровадження спрощеної системи працевлаштування у Польщі 373 тисяч заявок на роботу, що на 155 тис., або на понад 70% більше, ніж у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це свідчать дані польського Міністерства праці та соціальної політики.

Українці отримали 96% усіх заявок для всіх пільгових категорій іноземців, які мають право працювати у Польщі без офіційного дозволу 6 місяців у році.

Найбільше заявок - майже 250 тис. - оформлено українцям для виконання так званих ”простих робіт”, а серед сфер економіки - у сільському господарстві - майже 180 тис.

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Майже 340 тис. заявок оформлено на роботу для громадян України терміном від 3 до 6 місяців.

Торік щомісячно польські роботодавці оформляли українцям від 21,4 тис. до 37,6 тис. заявок на роботу: найменше у січні, найбільше - у березні.

За даними польського міністерства, торік польські роботодавці також оформили для громадян України близько 26 тис. дозволів на роботу, за якими можна працювати у Польщі довше, ніж 6 місяців. У порівнянні із 2013 роком, їх кількість зросла майже на 5,5 тис., або на чверть.

Збігнєв Ваффлард з компанії East West Link, котра допомагає працевлаштуванню українцям у Польщі, назвав УНІАН головною причиною різкого зростання кількості заявок на роботу українців ситуацію в Україні.

”Це спричинено у першу чергу геополітичною ситуацією в Україні. Усі ми усвідомлюємо, який це має вплив на відплив кадрів з українського на польський ринок праці. Менший вплив теж має економічна кон`юнктура у Польщі. Такі сектори, як будівництво, котре переживало останні роки кризу, починає відновлюватися та це впливає на працевлаштування робітників з третіх країн”,- сказав він.

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Співрозмовник агентства зазначив, що працівники з України, як і раніше, компенсують відплив польських робітників в інші країни Європейського Союзу.

”Це, можна сказати, таке замкнуте коло, коли працівники з України заміняють польських працівників”, - зауважив він.

Ваффлард також відзначив, що на практиці не усі українці, для яких було зареєстровано заявку на роботу у Польщі, насправді приїжджають та працюють тут.

За неофіційними оцінками, остаточно працевлаштовуються у Польщі 60-70% тих, хто отримав заявку на роботу.

Співрозмовник агентства теж зауважив, що українці у більшості випадків заробляють так само, як і поляки, і мінімальні ставки на ”простих роботах” становлять 8-9 злотих за годину, а кваліфіковані працівники отримують від 10 до 30 злотих за годину ($1 = 3,7 злотих).

Як повідомляв УНІАН, попередній рекорд за кількістю зареєстрованих для українців заявок на роботу був зафіксований у 2011 році, коли для них було зареєстровано майже 240 тис. заявок. У 2012 та 2013 роках польські працедавці зменшували кількість заявок на роботу для громадян України.

Довідка УНІАН. Польща запровадила спрощену систему працевлаштування для громадян низки країн у липні 2007 року для того, аби компенсувати брак трудових ресурсів викликаних трудовою еміграцією поляків в інші країни Європейського союзу.

Зараз цією системою можуть користуватися також громадяни Росії, Білорусії, Грузії, Вірменії та Молдови.

Українці традиційно складають найчисленнішу групу серед іноземців, котрі живуть, навчаються та працюють у Польщі.