З полону бойовиків звільнили бійця батальйону "Київська Русь"

Про це у Facebook повідомив голова міжвідомчого центру з обміну полоненими Юрій Тандит.

"Тільки що відбулося звільнення бійця 11 батальйону Київська Русь Кривогуба Олександра Сергійовича. Переговори велися між представниками України та Всевеликого війська Донського, у якого перебував Олександр", - написав він.

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Крім того, Тандит висловив подяку за сприяння у переговорному процесі Союзу ветеранів Афганістану Луганська, а також Службі безпеки України та спецпідрозділу Альфа, які забезпечили безпечне звільнення бійця.

Тільки що відбулося звільнення бійця 11 батальйону "Київська Русь" Кривогуба Олександра Сергійовича. Переговори велися... Posted by Юрій Тандид on 9 Квітень 2015 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з полону бойовиків вже звільнили понад 2,5 тис. осіб. Зараз близько 400 осіб зараз перебувають у полоні бойовиків.