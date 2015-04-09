З полону бойовиків звільнили бійця батальйону "Київська Русь"
У четвер, 9 квітня, з полону терористів з так званого Всевеликого війська донського звільнений боєць 11-го батальйону Київська Русь Олександр Кривогуб.
Про це у Facebook повідомив голова міжвідомчого центру з обміну полоненими Юрій Тандит.
"Тільки що відбулося звільнення бійця 11 батальйону Київська Русь Кривогуба Олександра Сергійовича. Переговори велися між представниками України та Всевеликого війська Донського, у якого перебував Олександр", - написав він.
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Крім того, Тандит висловив подяку за сприяння у переговорному процесі Союзу ветеранів Афганістану Луганська, а також Службі безпеки України та спецпідрозділу Альфа, які забезпечили безпечне звільнення бійця.
Тільки що відбулося звільнення бійця 11 батальйону "Київська Русь" Кривогуба Олександра Сергійовича. Переговори велися...Posted by Юрій Тандид on 9 Квітень 2015 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з полону бойовиків вже звільнили понад 2,5 тис. осіб. Зараз близько 400 осіб зараз перебувають у полоні бойовиків.