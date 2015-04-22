У Києві в Бабиному яру невідомі облили бензином та підпалили храм УПЦ МП

У Шевченківському районі Києва сьогодні, о 4 ранку, на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" невідомі підпалили храм на честь ікони «Всіх скорботних Радість» Української Православної Церкви Московського патріархату.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, посилаючись на настоятеля храму протоієрей Сергія Темника, зловмисники облили одну з дерев'яних стін бензином і підпалили її. В результаті пожежі стіна храму прогоріла наскрізь.

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"Охоронець відчув різкий запах гару. Загоряння було значним. Для того, щоб загасити пожежу знадобилися два вогнегасники. На місце події прибули cледча група та співробітники МНС. Це вже третя богозневажлива спроба знищити храм. До цього хтось двічі кидав «коктейлі Молотова», але осередки загоряння були невеликими. Цього разу зловмисники, схоже, діяли інакше - залили між дошками стіни бензин і підпалили ", - розповів настоятель.

За словами отця Сергія, пожежа була великою і дим був помітний далеко від місця події.

"Як і минулого разу біля храму були залишені речові докази. Правоохоронці вже займаються розслідуванням. Розмір матеріальних збитків встановлюється", - повідомив протоієрей Темнік.

Настоятель храму просить всіх, від кого це залежить, захистити храмову споруду і громаду від нападів.

«Минулого разу зловмисники зафіксували підпал храму на відео - момент, коли вони кидали пляшки із запальною сумішшю. Цей відеоролик палії розмістили в интеренете. Тоді стало зрозуміло, що це спланована акція і спроби знищити храм робитимуться знов», - підсумував настоятель храму УПЦ МП.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2014 року о 04.00 пляшкою із запальною сумішшю було підпалено храм на честь ікони «Всіх скорботних Радість» УПЦ МП на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Пожежу вчасно помітили і ліквідували.

26 січня 2015 року о 04.00 відбулася чергова спроба підпалу храму. Зловмисники кинули шість пляшок запальної суміші, три з яких не спрацювали. У наслідку події була пошкоджена вівтарна частина храму. Святині у вівтарі не постраждали.