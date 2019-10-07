Ціна Донбасу для України. Скільки доведеться сплатити за відновлення регіону після деокупації

Підірвані мости, розбиті дороги. Лікарні й безліч шкіл зачинені. Заводи розпилені і зупинені, а ті, що працюють, працюють на РФ. Так зараз виглядає Донбас. Майже знищена промисловість, відсутня інфраструктура - наслідки п’ятирічної окупації. І те, що дістанеться нам після деокупації. Причому, кожен рік окупації Донбасу коштує Україні чимало.

«Якщо буде деокупація, там можна буде повернути все. Інша справа, в якому стані це все буде», - говорить Денис Казанський.

За його словами, втрати України, які відбулися внаслідок окупації її територій, дуже великі. «Але підрахунків всіх збитків, які були завдані на Донбасі, на державному рівні немає», - підкреслює експерт.

Тобто скільки конкретно ми втратили, в уряді точно не знають. А міжнародні організації називають приголомшливу суму. «Єдині розрахунки, які я бачила, це порахував Atlantic Council. Вони порахували збитки, приблизно, сто мільярдів доларів», - розповідає народний депутат від «Голосу» Ірина Клименко.

Разюча сума, яка складається зі зруйнованої інфраструктури та втрачених підприємств. Адже впродовж п’яти років «націоналізовані» проросійськими бойовиками підприємства опинилися на межі знищення. Ба більше, частина їхнього обладнання взагалі була вивезена з території України… Тобто маріонетки Росії всі ці роки виснажували та розвалювали українську промисловість на Донбасі. «В ці підприємства нічого не вкладають, їх випрацьовують, доки вони ще можуть працювати… Це шахти і компанії ДТЕК, на яких працювало близько 40 тис людей, це Свєдловантрацит, це Комсомолець Донбасу, це Єнакіївський металургійний завод…», - нагадує Казанський.

Те, що не зруйновано, працює на кишеню загарбників. «Вони це називають тимчасова адміністрація. Це коли підприємство формально може належати Метінвесту або ДТЕКу, але там сидить адміністрація з людей Курченка, які просто це підприємство експлуатують. І за рахунок цього отримують там надприбутки», - розповідає експерт.

Сергій Курченко – втікач-мільйонер з України. Компанію «ВнєшТоргСервіс», яка контролює більшість підприємств в ОРДЛО, пов’язують саме із ним. Донецький, Макіївський і Єнакіївський металургійні заводи, хімічна промисловість та видобувний Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат.

«Але сам Курченко теж не самостійна фігура. Ми всі розуміємо, що його б самостійно туди ніхто не пустив би просто робити якийсь бізнес. Як він був колись прокладкою Януковича, зараз є прокладкою або Суркова, або Козака», - говорить Казанський.

Повернення та відновлення цих підприємств та окупованих територій коштуватиме величезних грошей. Скільки? За словами економіста з Донецька, який добре знає донбаську математику, Анатолія Амеліна, не менше, ніж 50 млрд доларів – майже річний бюджет всієї країни.

«Щоб відновити довоєнний економічний потенціал Донецької та Луганської областей, які зараз окуповані, потрібні інвестиції, приблизно, 50 млрд доларів… Бюджет буде в мінусі, тому що витрати виростуть, а доходи – не сильно», - говорить він.

Та це тільки перший етап. Далі велика частка коштів потрібна для відновлення інфраструктури, шкіл, доріг, мостів та будинків. Все це потребує значних коштів, яких в Україні немає. Адже тільки на дороги «по периметру окупованих територій», за підрахунками Амеліна, потрібно 10-15 млрд доларів.

«Без допомоги наших партнерів, без створення спеціального фонду на відновлення інфраструктури, фонду на відновлення економіки, ми цей регіон самі навряд чи зможемо «потягнути»», - вважає експерт.

Він переконаний, що, якщо почати роботу по створенню фонду для інвестицій хоча б в інфраструктуру по периметру контрольованої Україною території, на лінії розмежування, то перші проекти можуть бути анонсовані вже наприкінці наступного року. А перший економічний ефект можна отримати вже у 2021 році.

Де ж взяти такі гроші? Відповідь банальна, але очевидна – за кордоном. «Неодноразово західні країни повідомляли, якщо Україна вирішить конфлікт, вони будуть готові взяти шефство над окремим містами і кожен буде витрачати свій ресурс тих платників податків, які живуть у західних країнах. Тому платники податків України точно не залишаться сам на сам з питанням відновлення Донбасу», - говорить народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко.

Сьогодні фінансову підтримку на відновлення Донбасу вже пообіцяли уряди Франції, Німеччини, Норвегії та інших країн Європи. «Європейський союз буде залучений до цього, він і так надає Україні велику допомогу і завжди заявляє, що можливості її розширення існують», - говорить він.

А поки про міжнародний фонд можна тільки гадати, в бюджеті наступного року уже заклали один мільярд доларів – на відновлення деокупованих територій, розповідає народний депутат: «Кабмін виділив на відновлення Донбасу у наступному році 1 мільярд доларів, це 25 мільярдів гривень. Наскільки я знаю, ці гроші будуть спрямовані через Раду нацбезпеки і оборони».

25 мільярдів на Донбас – це по 600 гривень з кожного українця, якщо нас 40 мільйонів. І більше, ніж по 800 гривень, якщо ділити на 30, що більш імовірно. Крім того, співрозмовники «Грошей» впевнені, що ці гроші можна повернути. А ось коли і як – це і є головним економічним питанням.

«Раніше 2022 року окуповані території навряд увійдуть в економічний простір України», - переконаний економіст Анатолій Амелін.

«Ця територія за дев’ять місяців-рік підніметься, тому що там дійсно великий потенціал для економіки України», - говорить Богдан Яременко.

Наскільки великий? Вважати, що гасло «Донбас – годує Україну», на якому Янукович будував свою політичну кар’єру, переконливим, вже не вдасться. Адже, коли Донбас захопили, українці з голоду не померли. Насправді ж надходження зі східних регіонів до війни складали 15 відсотків від загального ВВП України.

«Реально ми втратили 15% нашого ВВП. Це, на той момент, 183 мільярди», - розповідає Ірина Клименко.

Депутати вважають, що повернення територій за умови відродження підприємств справді принесе чималий дохід. «Скільки це може додати до нашого ВВП, то питання буквально декількох років. Ми не те, що окупимо інвестиції, ми збільшимо ВВП України», - говорить Клименко.

«Ресурси на Донбасі є, чому б Україні їх не використовувати? Там багато чого зарито під землею. Питання в тому, що потрібно допустити туди інвесторів по зрозумілих схемах, з відкритими даними», - вважає вона.

Звісно, зараз поняття «відкриті дані» й «інвестори» якось не в’яжуться із тим, що ми бачимо на Донбасі. Але, можливо, в цьому і справді є сенс?

Сабіна Обухова, Тетяна Стежар